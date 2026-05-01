Concepción del Uruguay: Difunden el Protocolo de Detección e Intervención ante el Maltrato Infantil

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y Educación de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se brindó una charla de capacitación a docentes del jardín “Duendecitos”, perteneciente a delegación local del Sindicato de Empleados de Comercio.

El encuentro tuvo como eje el Protocolo Integral de Detección e Intervención ante el Maltrato Infantil en la Primera Infancia, que se implementa gracias a la articulación de la Municipalidad con las áreas de Justicia, Salud, Educación y Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (CoPNAF).

Este protocolo actúa como marco para realizar el seguimiento de las presentaciones vinculadas a situaciones de vulneración de derechos en la primera infancia, teniéndose en cuenta que el maltrato infantil continúa siendo una problemática poco visibilizada.

Es también en el contexto de este plan de acción que se trabaja con los Centros de Desarrollo Infantil y jardines maternales privados, en articulación con la Dirección de Educación, brindando capacitaciones para la detección temprana y la prevención del maltrato en una etapa clave en la que los niños no pueden pedir ayuda por sí mismos.

Por la Municipalidad, participaron de esta charla la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Carla Bassini; la directora de Educación, Graciela Guerrero; y la coordinadora de Primera Infancia, María Rosa Pinget. Por su parte, el Sindicato estuvo representado por su secretario general, Roberto Lencina.

Más sobre el Protocolo

El compromiso de su implementación fue asumido en diciembre por autoridades municipales, judiciales, de salud, educación y organizaciones. El documento, constituido a través del trabajo colectivo, surge “de la necesidad de contar con criterios claros, comunes y compartidos para la detección temprana y la intervención oportuna ante situaciones de maltrato infantil” y establece circuitos de actuación según la gravedad de cada caso, respetando el marco normativo vigente y los principios de protección integral y el interés superior del niño.

En oportunidad de esta firma, el intendente José Lauritto manifestó que “llegar a este punto de inicio significó un esfuerzo, un compromiso y una decisión a la que nosotros le damos valor”, enfatizando que este protocolo representa un desafío de articulación y coordinación para detectar, atender, registrar, notificar y articular acciones frente a situaciones de sospecha.

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