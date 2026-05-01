Cesó el alerta meteorológico y se espera un fin de semana despejado en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico ya no anuncia lluvias y tormentas fuertes para la provincia y pronostica un fin de semana con condiciones agradables, aunque bastante ventoso por momentos.

Después de un viernes feriado por el Día del Trabajador que se anunciaba inestable en la provincia, el fin de semana en Entre Ríos se pronostica con condiciones estables, sin lluvias y con temperaturas moderadas.

El Servicio Meteorológico Nacional levantó el alerta por lluvias y tormentas que había emitido este viernes para departamentos del norte entrerriano. El organismo pronostica que el sábado y el domingo estarán marcados por la nubosidad variable y la presencia de viento, especialmente durante el primer día.

En el centro, el sábado comenzará con cielo mayormente nublado, mejorando hacia la mañana y la tarde con condiciones algo nubladas, y despejado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 21 grados, con viento del sur y ráfagas que podrían superar los 50 km/h en algunos momentos.

Para el domingo, en tanto, se espera una jornada más estable, con cielo despejado durante gran parte del día y algo de nubosidad hacia la tarde y noche. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima alcanzará los 20.

En el norte, el comportamiento será muy similar. El sábado tendrá un inicio mayormente nublado, con mejoras hacia el resto del día y cielo ligeramente nublado por la noche. Las temperaturas irán de 12 a 22 grados, con viento del sur y ráfagas intensas durante la mañana.

El domingo se presentará despejado en la madrugada y la mañana, con nubosidad parcial por la tarde y noche. Las marcas térmicas se ubicarán entre los 6 y 20 grados.

En el sur, el sábado mostrará cielo parcialmente nublado en la madrugada y condiciones algo nubladas durante el día, con una noche despejada. La temperatura irá de 10 a 19 grados, con viento predominante del sur.

El domingo continuará con buen tiempo, con cielo mayormente despejado durante las primeras horas y algo nublado hacia el final del día. La mínima descenderá a 3 grados y la máxima alcanzará los 18. Ahora

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