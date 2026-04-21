Pronunciamiento: El Municipio recibió al nuevo Comisario de la localidad

El intendente Ricardo Sandoval, junto al equipo municipal, recibió este martes al nuevo comisario de la localidad, Lucas Rodríguez, recientemente designado por la Policía de Entre Ríos. Del encuentro también participaron el jefe departamental Uruguay, comisario mayor Esteban Allegrini; el subjefe departamental, Javier Leiva; y el jefe de logística, Estanislao Wursten.

Durante la reunión se abordaron distintos ejes vinculados a la seguridad en Pronunciamiento, con el objetivo de fortalecer la articulación entre el Municipio y la fuerza policial. En ese sentido, el nuevo comisario expresó su compromiso de trabajar de manera coordinada, destacando la importancia de la cercanía con los vecinos e invitando a la ciudadanía a acercarse a la Comisaría de Pronunciamiento o comunicarse ante cualquier consulta o situación que requiera intervención.

Asimismo, se avanzó en la planificación de refacciones para el edificio de la dependencia policial local, dando continuidad a lo planteado en la reunión previa, con el fin de mejorar las condiciones edilicias y optimizar el servicio.

Por su parte, el juez regional de Faltas, Guillermo Grandi, expuso sobre los operativos de control de tránsito y seguridad vial que se vienen desarrollando, y se proyectaron nuevas acciones conjuntas. En este marco, se destacó la importancia de fortalecer la educación vial, trabajando de manera articulada con la escuela.

𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚́𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨

En línea con estas políticas, el sábado se llevó adelante un operativo de control en la localidad, en el que participaron la Guardia Urbana, el Juzgado de Faltas y las comisarías de Pronunciamiento y 1° de Mayo. Durante el procedimiento se verificó la documentación de conductores y vehículos, y en el caso de motocicletas se controló el uso de casco y la adecuación del escape a la normativa vigente.

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧

Además de los mencionados, estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Hacienda, Dante Adon; el responsable de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Adrián Soria; y los concejales Yari Gurnel, Berenice Cardozo y Erika Metrallé.

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