Gran debut y ascenso para el Vóley Masculino y Sub 14 Femenino del Club A. Rivadavia en la Liga A.V.R.U.

VOLEY MASCULINO: BUEN COMIENZO PARA RIVADAVIA EN MAYORES POR LA LIGA AVRU

El pasado domingo 19 de abril, la Primera División Masculina del Club Atlético Rivadavia inició su camino en la temporada 2026 de la Liga A.V.R.U. con una actuación sobresaliente. En la primera fecha de nivelación, disputada en el marco de la Zona B, el equipo de nuestra ciudad logró dos victorias fundamentales que le aseguraron UN LUGAR EN LA Zona “A” en la próxima jornada.

En el primer turno, el «Tricolor» debió medirse ante el conjunto local, Pancho Vóley de San Salvador, en un encuentro que se extendió hasta el máximo de cinco sets. Fue un partido de alta intensidad, donde la solidez defensiva y el orden táctico fueron los pilares de Rivadavia. Tras ceder el primer y tercer set ante la presión del local, el equipo supo reaccionar a tiempo adjudicándose el segundo y cuarto parcial, forzando así la definición al tie-break.

En el set definitivo, el elenco Tricolor mantuvo la concentración desde el inicio, logrando una diferencia clave tras los primeros cinco puntos. Con un ritmo arrollador, donde el equipo sumaba prácticamente dos puntos por cada uno del rival, cerraron el partido con un contundente 15-9, sellando el primer festejo oficial del año.

En el cierre de la jornada, el compromiso fue ante Bajada Grande. Rivadavia impuso condiciones desde el arranque, llevándose los dos primeros sets con autoridad y sin sobresaltos. Esta ventaja permitió que el cuerpo técnico probara diferentes variantes en el esquema de juego, dándole rodaje a la rotación del plantel. Si bien el tercer parcial quedó en manos del rival, el conjunto uruguayense recuperó su nivel habitual en el cuarto set para cerrar el partido 3-1 y asegurar el primer puesto de la zona.

Resumen de resultados:

Club A. Rivadavia (3) – (2) Pancho Vóley -S. Salvador- (21/25 – 25/20 – 15/25 – 25/21 – 15/9)

– (2) Pancho Vóley -S. Salvador- Club A. Rivadavia (3) – (1) Bajada Grande (25/19 – 25/17 – 20/25 – 25/20)

La próxima fecha para esta categoría será el próximo domingo 17 de mayo en el «Miguel Gregori». Allí se disputarán los encuentros de la Zona A. Una excelente noticia para los socios y simpatizantes que podrán presenciar la segunda fecha de la liga en nuestra ciudad.

En dicha jornada, el Estadio Tricolor recibirá a los mejores exponentes del nivel: Club Capuchino (1º Zona A), Club Armonía (1º Zona C) y Club San José (mejor 2º). Será una oportunidad inmejorable para que el público local acompañe al equipo en este desafío en la máxima categoría.

EL SEMILLERO TAMBIÉN ASCIENDE:

GRAN DESEMPEÑO DE LA SUB 14

Por su parte, la categoría sub 14 femenino jugó la liga A.V.R.U. siendo locales en esta fecha nivelatoria. En una jornada destacada, Rivadavia obtuvo dos victorias claves para el ascenso a la ZONA A para la próxima fecha a realizarse el dia 16 de Mayo. El equipo juvenil demostró un gran nivel de juego para dominar sus respectivos encuentros y asegurar su lugar en la máxima categoría de la liga.

Resumen de resultados:

Sub 14 Femenino:

RIVADAVIA (3) VS (0) ZANINETTI(25/10 – 25/5 – 25/21)

RIVADAVIA (3) VS (1) SANTA ROSA(25/20 – 25/11 – 27/25 – 25/21)

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