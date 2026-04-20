Colón: Recuperan prendas robadas de local comercial

En horas de la mañana, personal policial del Comando Radioeléctrico dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino a raíz de un hecho ocurrido en inmediaciones de Calles Urquiza y Piamonte, donde un funcionario policial de facción en esa intersección advirtió a tres individuos darse a la fuga, descartando en la vía pública diversas prendas de vestir, consistentes en dos musculosas y un par de zapatillas.

De averiguaciones practicadas, se estableció que los sujetos tras la huida habrían ingresado a un domicilio ubicado en Calle Noailles al 1100, donde se resguardaron en su interior.

Posteriormente, al realizar consultas en un comercio de la zona situado en Calle San Martín al 1.200, su propietaria una mujer de 53 años de edad, reconoció los elementos como propios del local, manifestando que momentos antes los mismos individuos habían ingresado sin efectuar compra alguna.

Con conocimiento de la Unidad Fiscal en turno, se dispuso el formal secuestro de las prendas y su posterior restitución a la damnificada.

ROBOS ACLARADOS, SECUESTRO DE ELEMENTOS Y APREHENSIÓN

Por otro lado, en la noche de la víspera, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Jefatura Departamental Colón logró esclarecer una serie de robos ocurridos en la zona de Ruta 135, a la altura del kilómetro 10.

A partir de un trabajo investigativo que incluyó análisis de registros fílmicos y pericias realizadas junto a la División Policía Científica, se logró identificar al presunto autor de los ilícitos, un hombre de 34 años, quien fue localizado en posesión de parte de los elementos interesados en las pesquisas.

Durante el procedimiento, se secuestraron dos televisores de 40 pulgadas y una motosierra, efectos que habían sido denunciados como sustraídos por las víctimas.

Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, el individuo fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para recolectar mayor cantidad de material probatorio, y la recuperación de los efectos faltantes.

APREHENDIDO POR RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

Por último, en la noche del domingo, personal de Sección Motorizada, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino en Calles 12 de Abril y Balcarce a requerimiento de Inspección Municipal.

En el lugar, un hombre de 47 años de edad, en estado alterado se opuso al procedimiento, tornándose agresivo e intentando agredir al personal Municipal como a los efectivos policiales, ante lo cual debió ser reducido utilizando la fuerza mínima para seguridad de todos los intervinientes, pese a lo cual, y en virtud del grado de agresividad del infractor, esté en su aprehensión logró morder y lesionar levemente a uno de los funcionarios policiales partícipes.

Anoticiada la Unidad Fiscal en turno, dispuso el alojamiento del masculino a su disposición por el Delito de Resistencia a la Autoridad.

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