Secuestraron un kilo de cocaína y detuvieron a tres hombres tras allanamientos

Se realizó un operativo con múltiples allanamientos en la zona sur de Concordia, donde se incautaron drogas, celulares y elementos de fraccionamiento. Tres personas quedaron detenidas.
El secuestro de casi un kilo de cocaína, se concretó tras una serie de allanamientos realizados en la zona sur de la ciudad de Concordia, en el marco de una investigación judicial. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Primera, con órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías N°2.
Durante los operativos, los efectivos lograron incautar 223 envoltorios con cocaína, con un peso total de 859 gramos, además de 17 envoltorios con marihuana que alcanzaron los 27 gramos, se confirmó a Elonce.
Asimismo, se secuestraron elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes, entre ellos tijeras, recortes, platos, cucharas, piolas de algodón, un blíster dosificador y una balanza de precisión con restos de droga.
Detenciones y elementos secuestrados
En el marco del procedimiento, fueron aprehendidos tres hombres de 33, 21 y 20 años, acusados del supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
También se incautaron dos teléfonos celulares, que serán peritados en el avance de la causa, a cargo del fiscal en turno, el doctor Arias.
El operativo se desarrolló en cumplimiento de cuatro órdenes de allanamiento, vinculadas a una causa en etapa investigativa, en la que se buscaban elementos relacionados con actividades ilícitas.
Investigación en curso
Según se informó, los procedimientos se enmarcaron en actuaciones judiciales por una causa de robo. Las autoridades destacaron que los resultados obtenidos aportan elementos clave para el avance de la investigación, tanto por la cantidad de droga secuestrada como por los indicios de comercialización.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se continúan las diligencias para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas. Elonce