La Nación eliminó subsidios y dio de baja la Tarifa Social del Gas: subió el precio de las garrafas

La administración nacional oficializó el fin de la segmentación de ingresos y la Tarifa Social Federal de Gas a través de una resolución del Enargas. Esta reforma estructural introduce un nuevo esquema de asistencia focalizada que impactará directamente en el costo de la garrafa para los usuarios.

El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma en la política de subsidios energéticos. Una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la eliminación del sistema de segmentación por niveles de ingresos que rigió hasta ahora para el acceso a la energía.

Como parte de esta reestructuración, la normativa también dispuso la baja definitiva de la Tarifa Social Federal de Gas, un beneficio que alcanzaba a un amplio sector de la población. En su lugar, el Gobierno implementará un esquema único de asistencia que, según se informó, estará focalizado en los sectores con mayor vulnerabilidad.

Esta modificación en la política de subsidios genera un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, en particular sobre el precio de la garrafa. El nuevo sistema de asistencias redefine el costo final para una gran parte de los hogares que dependen de este suministro para calefacción y cocción.

En este contexto, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó la Resolución 371/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que establece nuevos cuadros tarifarios y la aplicación del denominado Precio Anual Uniforme (PAU) para el año en curso.

La normativa determina que las tarifas de gas se ajustarán periódicamente y deberán reflejar el costo del abastecimiento, en línea con los contratos vigentes del Plan Gas.Ar. Además, se establece que la facturación deberá contemplar el esquema de subsidios energéticos focalizados, dirigido a sectores específicos de la población.

Aumentos y el impacto en Paraná

En este contexto, el gas envasado, que es clave para millones de hogares sin red domiciliaria, es uno de los servicios más sensibles debido a la temporada de bajas temperaturas que se avecina.

En la capital entrerriana, donde algunas zonas dependen del gas envasado, los precios actuales reflejan los nuevos aumentos implementados el 1º de abril:

YPF Gas (Parque Industrial):

10 kilos: $21.000

15 kilos: $32.000

45 kilos: $76.000

Según informó Canal Once, las fuentes del sector adelantaron que “ahora que el Gobierno Nacional, desregularizó el precio del gas envasado, seguirá la tendencia de los combustibles líquidos por los efectos del aumento del petróleo. Hasta el mes pasado, el gas estaba subsidiado, pero ahora, va seguir aumentando”.