Femicidio de Daiana Mendieta: volvieron a prorrogar la preventiva para el acusado

El imputado continuará alojado en la Unidad Penal de Gualeguay mientras avanza la causa por el crimen de la joven.

La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, prorrogó la prisión preventiva de Norberto Gustavo Brondino, el único imputado por el femicidio de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla.

La medida, dictada durante una audiencia celebrada el pasado miércoles, establece que el acusado continúe privado de su libertad por un plazo de 60 días, contados a partir del 5 de abril, bajo la modalidad de alojamiento en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay.

Según se supo, la magistrada hizo lugar a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, la cual contó con la conformidad del abogado querellante Pablo Di Lollo, en representación de los padres de la víctima.

Brondino enfrenta cargos por “homicidio doblemente agravado, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas en concurso real”, en el marco del legajo que investiga el crimen ocurrido en el departamento Tala.

Durante la audiencia, la defensa técnica del imputado manifestó su disconformidad con la resolución e interpuso un recurso de apelación de manera inmediata. Si bien la jueza concedió el recurso, lo hizo sin efecto suspensivo, por lo que la preventiva se mantiene firme mientras el trámite se eleva al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay. (Ahora)

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