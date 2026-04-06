Tras la tragedia escolar, el CGE estableció pautas de actuación ante “situaciones complejas”

«Los hechos de violencia extrema que irrumpen en espacios educativos nos sacuden profundamente como sociedad y nos interpelan como sistema. Sentimos ese dolor colectivo y también la responsabilidad de dar respuestas claras a las familias, a los docentes y a toda la comunidad sobre cómo trabajamos para que nuestras escuelas sean espacios seguros», expresó la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado del CGE, Betiana Clarisa Zalazar.

La funcionaria explicó que esta herramienta acompaña otras estrategias ya vigentes, como las capacitaciones presenciales y asincrónicas, el calendario escolar, los acuerdos de convivencia, los proyectos institucionales de ESI y las jornadas Educar en Igualdad.

Uno de los puntos centrales del protocolo refiere a la presencia de armas de fuego, armas blancas o sustancias ilegales en espacios educativos. En esos casos, se indica convocar de inmediato a la familia, mantener la calma, evitar intervenciones en soledad y dar aviso a la División Minoridad, a la línea 102, siempre resguardando los derechos del estudiante involucrado. Si el hecho ocurrió fuera del ámbito escolar o en otro momento, se debe elaborar un informe, comunicarse con la línea 102, dialogar con la familia y establecer criterios institucionales para futuras intervenciones.

«Un punto que queremos subrayar es no actuar solos. Ningún docente ni directivo debería enfrentar estas situaciones en soledad. La hoja de ruta está diseñada para que siempre haya una red activada», remarcó Zalazar.

En casos de presunto abuso sexual, se deberá aplicar de manera obligatoria el protocolo provincial establecido por la Ley Nº 10.629, elaborar el informe de sospecha y remitirlo a la Defensoría, al Observatorio del CGE y si involucra a menores, también al Copnaf. Para situaciones de presunto maltrato, corresponde confeccionar el informe y elevarlo al Copnaf o al Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF), evaluando en casos intrafamiliares la pertinencia de informar al entorno conviviente.

Frente a situaciones de hostigamiento entre pares, si hay personas heridas se debe llamar al 107 y luego informar a las familias. En casos de acoso o discriminación, cualquier adulto debe intervenir de inmediato, preferentemente acompañado por otro, para reducir la carga emocional, dialogar por separado con las partes y registrar lo sucedido sin emitir juicios de valor.

En problemáticas de salud mental, la indicación es contactar al 107 o al 0800 777 2100, además de convocar a la familia. El equipo de orientación escolar deberá evaluar el riesgo y articular con el sistema de salud.

Respecto a consumos problemáticos, especialmente ante intoxicaciones, se debe recurrir al servicio de emergencias y trabajar junto a la familia y los dispositivos de salud mental.

«Los protocolos orientan, pero no reemplazan el vínculo. Una escuela que cuida es aquella donde los adultos conocen a sus estudiantes, donde existen espacios reales para hablar y donde nadie siente que su malestar es invisible», sostuvo Zalazar. Además, remarcó la importancia de la articulación con las familias, «si perciben algo preocupante en sus hijos o en lo que comentan sobre la escuela, hablen con docentes y directivos. No esperen a que sea urgente».

La funcionaria recordó que el sistema educativo trabaja en red con Copnaf, Defensoría, sistema de salud, División Minoridad y áreas municipales de niñez, para garantizar una intervención integral.

Contactos útiles

Urgencias de salud mental: 0800 777 2100

Consejo General de Educación: esi.cge@entrerios.edu.ar / sec.cge@entrerios.edu.ar

Línea de Niñez, Adolescencia y Familia: 102

Prevención del suicidio: 135

Consultar oficinas de Copnaf en https://portal.entrerios.gov.ar/copnaf/pf/departamentales/8069