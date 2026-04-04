Concepción del Uruguay: Detenido por agredir a su expareja tras violar orden de restricción

En un procedimiento llevado a cabo este mediodía, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró la aprehensión de un ciudadano sobre quien pesaba un pedido de detención inmediata por hechos vinculados a violencia de género y desobediencia judicial.

Según se confirmó a Génesis24, alrededor de las 13:30 horas de este sábado, los efectivos policiales interceptaron a un masculino de 38 años en la intersección de calles Lorenzo Sartorio y Eva Perón. La detención se produjo en cumplimiento de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, en el marco de una causa por Desobediencia, Lesiones Leves y Amenazas.

La investigación penal, dirigida por la Fiscalía Auxiliar N° 3 a cargo de la Dra. Denise Caraballo, se inició a raíz de las reiteradas denuncias por parte de la víctima. El sujeto ya contaba con medidas de restricción de acercamiento vigentes, las cuales fueron vulneradas durante la jornada de ayer viernes.

Según el reporte oficial, el ahora detenido se presentó en el domicilio de su expareja, donde tras forzar el portón de ingreso, la agredió físicamente provocándole lesiones. Tras retirarse del lugar ante el llamado a las autoridades, el agresor continuó el hostigamiento mediante el envío de mensajes con amenazas, lo que motivó la rápida intervención de la justicia para ordenar su captura.

Tras ser aprehendido en la vía pública, el masculino fue trasladado a la sección Alcaidía, donde permanecerá alojado a disposición de la magistratura interviniente.

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