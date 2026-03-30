VIDEO: Gimnasia perdió con Douglas Haig y navega en el fondo del Federal A

Este domingo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay recibió a Douglas Haig de Pergamino por la segunda fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. El encuentro se disputó en el estadio Manuel y Ramón Núñez y contó con el arbitraje de Fernando Rekers, de atareada jornada en la calurosa tarde uruguayense.

No tardó nada en ponerse en ventaja el visitante. Iban apenas tres minutos cuando un largo envío de Brian Meza al área encontró a Boris Magnano sobre línea de fondo. El lateral derecho devolvió el balón al área chica para la llegada de Lucas López, que solo tuvo que empujar para el 1-0 parcial.

El segundo llegó de inmediato. Fue a los siete minutos, luego de una correcta sanción del árbitro Rekers de una mano dentro del área cometida por Nicolás Suárez cuando salió el centro de Luciano Cuello desde la izquierda. De la ejecución se encargó Guillermo Pereira, que remató fuerte al costado derecho, mientras el arquero voló hacia el otro poste para poner el 2-0. Golpazo para el Lobo.

Aunque dominó territorialmente, a Gimnasia le costó generar ocasiones de peligro claras durante la primera mitad, motivo que explicó el por qué se fueron al descanso sin que el marcador se moviera. El Fogonero se llevaba una justa pero exagerada victoria de Concepción del Uruguay.

En el complemento, cuando las esperanzas parecían renovarse para el Lobo después del descanso, el tercer tanto no tardó en llegar. Un burdo error de Nicolás Musico al interceptar un pase provocó que Simón Fiorito tomara el balón dentro del área y pasara al medio para la llegada de Joaquín Castellano. El atacante definió fuerte y arriba para vencer a Rébora y estampar el 3-0 a los 15.

Todo empeoró para el equipo uruguayense cuando un patadón de Nicolás Gómez sobre la nuca de Fiorito significó la roja directa del defensor del equipo uruguayense. Con uno menos, la remontada parecía una quimera.

Y lo fue, porque pese a que Jonathan Benítez convirtió de penal a los 23 luego de una mano de Agustín Pezzi en el área del Fogonero a los 16, el Lobo siguió sin poder ser efectivo con sus ocasiones.

Sobre los 40 llegó la expulsión de Luciano Cuello por una falta cometida en el costado izquierdo de la defensa que le significó la segunda tarjeta amarilla. Aunque volvieron a estar en igualdad de condiciones, Gimnasia no pudo convertir y el tablero ya no se modificó: fue 3-1.

Sin puntos, Gimnasia está último en la Zona 1 y en la próxima fecha tendrá que buscar la revancha como visitante frente a Sportivo Belgrano de San Francisco. A Douglas, con puntaje perfecto, le tocará medirse con el otro equipo que ganó los dos partidos hasta el momento: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

-SÍNTESIS-

Gimnasia CdU 1-3 Douglas Haig.

Goles:

3’PT: Lucas López (DOU).

7’PT: Guillermo Pereira -penal- (DOU).

15’ST: Joaquín Castellano (DOU).

23’ST: Jonathan Benítez -penal- (GIM).

Expulsados:

17’ST: Nicolás Gómez (GIM).

40’ST: Luciano Cuello (DOU).

Formaciones:

Gimnasia CdU: Emilio Rébora; Nicolás Suárez, Facundo Laumann, Nicolás Gómez, Ariel González; Nicolás Germanier, Lautaro Altamirano, Agustín Favre, Juan Rodríguez; Micael Bogado y Augusto Sonzogni.

DT: Luis Monge.

Douglas Haig: Facundo Perrone; Boris Magnano, Lucas López, Mariano Mauri, Luciano Cuello; Martín Caballo, Brian Meza, Guillermo Pereira; Elián Tus, Jonatan Palacio y Marcos Giménez.

DT: Sebastián Cejas.

Amonestados:

6’ST: Guillermo Pereira (DOU).

20’ST: Juan Rodríguez (GIM).

31’ST: Luciano Cuello (DOU).

33’ST Agustín Pezzi (DOU).

35’ST: Damián Baltoré (GIM).

Árbitro: Fernando Rekers.

Estadio: Manuel y Ramón Núñez.

Video: La Gloria o Devoto.