Rally Entrerriano: Exitoso arranque en Primero de Mayo

Se corrió hoy la Segunda Etapa del Rally de Primero de Mayo, fecha apertura del Rally Entrerriano Rus, siendo ganadores del la General los colonenses Cristian Orcellet y Dario Locher.

La jornada volvió a estar signada por elevadas temperaturas, que pusieron a prueba las 27 Tripulaciones que fueron de la partida y que conto con la presencia de gran cantidad de aficionados al costado del camino.

La Clase A6.

Orcellet-Locher retuvieron el liderazgo obtenido ayer, dejando en segundo lugar a Daniel Bonnin y Walter Traverso, terceros culminaron Nestor Ramírez y Juan Gianello. Tanto la segunda etapa como la Power Stage quedaron para Nelson Bonnin y Javier Benitez.

La Clase N7.

Luciano Lambert y Francisco Uboldi tomaron la punta en el segundo tramo de la mañana y no la perdieron más, ganando también lo puntos de la etapa de hoy, segundos fueron Franco Pellandino y Laura Esquivo y terceros Gustavo Ramírez y Franco Delorenzi. La Power Stage quedo para Julio Erpen y Pablo Salvidia.

La Clase N7 Ligth.

En esta divisional la definición se dio en la ultima PE a favor de Federico García y Javier Travichet que ganaron también la etapa y la Power Stage, segundos terminaron Lucio Moreira y Leonardo Cena.

La Clase N9 16v.

En un fin de semana redondo Manuel Cergneux y Diego Saipert ganaron la carrera de punta a punta, segundos terminaron Joaquin y Mauricio Blanc que ganaron la Power Stage y terceros Cristian D’Elia y Darci Frascheri. La segunda etapa fue también para Cergneux-Saipert.

La Clase N2.

Alejandro y Romina George lograron completar la segunda etapa luego que problemas de transmisión los dejaran de a pie en el día de ayer, para alegría de todos los locales que vieron completar la carrera a su representante.

La próxima del Rally Entrerriano será los días 1, 2 y 3 de mayo en Crespo.