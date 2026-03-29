Quini 6: un apostador ganó más de $3.760 millones en La Revancha y otro más de $378.000.000 en el Siempre Sale

Se registró un ganador en uno de los pozos más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $4.000.000.000. Detalles y números sorteados.
La Revancha del Quini 6 este domingo dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.000 millones de pesos.
En el Tradicional salieron el 15-09-38-01-19-18. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.231.180.776.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-05-29-15-18-00. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.231.180.776.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 06-08-42-36-15-24. Hubo un apostador que acertó todos los números y se llevó $3.760.841.145,60. Un ganador es oriundo de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe.
En el Siempre Sale hubo un ganador que acertó los seis siguientes números: 16-24-01-36-42-45. Cobrará $378.387.936. El afortunado es de Monte Buey, en la provincia de Córdoba.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 535 ganadores y cada uno percibirá $289.719,63. Elonce