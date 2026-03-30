Tenía una perimetral, pero se acercó a su ex e hirió a un policía que intervino

El sujeto se escapaba cuando fue interceptado por la Policía. Tras hacer caer a uno de su moto, huyó pero fue atrapado.

La Sala de Monitoreo Policial de Concordia recibió este domingo una alerta de emergencia por activación de botón antipánico. En ese marco, dos policías motorizados se dirigieron al lugar, en cercanía de calles Tratado del Pilar y Gral. Noailles, llegando en el preciso instante que un hombre se daba a la fuga del domicilio indicado.

El sospechoso, mientras escapaba, agredió a los agentes, haciendo caer a uno de su moto. Consecuencia de ello, el uniformado resultó con diversas heridas y también daños en el rodado. El violento fue interceptado a corta distancia, por otros agentes que intervinieron en el lugar del hecho.

El detenido tiene 26 años, es de Diamante y posee medidas judiciales que impiden el acercamiento hacia la mujer que activó el mecanismo de protección.

El policía herido fue derivado al hospital, donde se le practicaron las curaciones correspondientes. (Ahora)

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