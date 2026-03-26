Concepción del Uruguay: Menores sorprendidos tras intentar robar una moto

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento realizado durante la tarde de este jueves, personal del Comando Radioeléctrico, en colaboración con la Comisaría Primera, logró frustrar el robo de un motovehículo y demorar a los presuntos autores en la zona de la Avenida La Fraternidad.

Alrededor de las 16:20 horas, los efectivos fueron alertados sobre dos personas que habían abandonado una motocicleta detrás del salón de eventos «La Costa», en el predio del Parque «La Salamanca «, para luego emprender una huida a pie.

Gracias a un rápido despliegue de los móviles policiales, ambos sospechosos fueron interceptados a los pocos metros. Al ser identificados, resultó que se trataba de dos menores de edad, de 16 y 12 años, respectivamente.

Un factor determinante en el esclarecimiento del hecho fue el sistema de videovigilancia de la ciudad. Toda la secuencia del abandono del rodado y el intento de escape fue captada en tiempo real por el domo policial ubicado en el predio, lo que permitió a la Sala de Comando coordinar la captura con precisión.

La motocicleta en cuestión es una Keller Chrono Classic 110cc, de color negro. Tras las consultas pertinentes, se confirmó que el vehículo había sido sustraído minutos antes de la calle Mitre al 400. Su propietario, un ciudadano de 26 años, se presentó poco después en la Jefatura para formalizar la denuncia.

Tras ser informado de la situación, el fiscal en turno, Dr. Juan Pablo Gile, dispuso: el secuestro del rodado bajo acta de estilo y su posterior entrega al damnificado.

La intervención de la División Policía Científica para el peritaje del vehículo. El traslado de los menores a la Comisaría de Minoridad, donde, tras ser evaluados por el médico policial, fueron entregados a sus progenitores para su resguardo.

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