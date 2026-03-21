Cruce autovía 14 y ruta 39: Conductor oriundo de Caseros protagonizó un despiste cuando conducía alcoholizado

Un siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en la intersección de las Rutas Nacional 14 y Provincial 39, en Concepción del Uruguay.

Si bien el conductor no resultó herido, el control de alcoholemia posterior dio resultado positivo, lo que derivó en la retención preventiva de su vehículo. Según se confirmó a Génesis24, el hecho ocurrió alrededor de las 07:40 horas en el denominado «rulo» del puente que conecta ambas trazas viales.

Por razones que se tratan de establecer, un automóvil Volkswagen Gol 1.6 de color verde musgo, que era conducido por un hombre de 47 años de edad y domiciliado en nuestra localidad de Caseros, despistó de la calzada. El hombre viajaba solo al momento del incidente.

Alertados por el Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría Cuarta se constituyó en el lugar, donde también prestó colaboración personal del puesto de Gendarmería Nacional ubicado en las cercanías.

Se solicitó la presencia de una ambulancia para una revisión médica preventiva, constatándose que el automovilista no presentaba lesiones visibles.

Posteriormente, se comisionó a personal de la División Tránsito de la Municipalidad para realizar los controles de rigor. Al practicarle el test de alcoholemia, este arrojó resultado positivo.

Ante dicha infracción a la Ley Nacional de Tránsito, los agentes municipales procedieron a la retención preventiva del rodado.

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