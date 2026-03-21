Caseros: Se realizó una jornada sobre los derechos de los niños

El Área de Niñez, Adolescencia y Familia (ANAF) de la Municipalidad de Caseros llevó adelante una jornada con alumnos de 2º grado de la Escuela N°78 “Justo José de Urquiza”, dando continuidad a las actividades que se realizaron el año pasado en la “Semana de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”.

Los estudiantes y docentes realizaron un recorrido por distintos puntos de la localidad, visitando la Municipalidad y dependencias municipales, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Juzgado de Paz, el Registro Civil y la Biblioteca Pública Municipal “Teros Lectores”.

En cada espacio pudieron conocer el funcionamiento y la importancia de su labor en la promoción y protección de derechos.

La jornada concluyó con un picnic en la Biblioteca Pública Municipal “Teros Lectores”, donde además compartieron una actividad a cargo del Juzgado de Faltas y el Área de Seguridad Ciudadana con aprendizajes relacionados a la convivencia social.

El Área NAF continuará promoviendo estas actividades con el objetivo de reafirmar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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