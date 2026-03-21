Vuelco de camión en ruta entrerriana: el chofer viajaba con su familia y debieron ser hospitalizados

Un fuerte accidente de tránsito se registró en las primeras horas de este sábado en la Ruta Provincial N° 32. Alrededor de las 07:20, el personal de la Comisaría de Tabossi fue alertado sobre el vuelco de un camión a la altura del kilómetro 50, en un tramo que movilizó a diversas fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un camión IVECO de color blanco con acoplado había despistado y volcado sobre la banquina. En el habitáculo se trasladaba el conductor, quien viajaba acompañado por su esposa y sus tres hijos menores de edad.

Ante la magnitud del hecho, se solicitó de inmediato la intervención de ambulancias de localidades cercanas. Los cinco ocupantes del camión fueron trasladados de urgencia al nosocomio de la zona para una revisión integral. Tras la atención médica, se confirmó oficialmente que ninguno presentaba lesiones de gravedad, quedando todos fuera de peligro.

Operativo de limpieza y liberación de la ruta

Debido al vuelco y la posición en la que quedó el pesado rodado y su acoplado, se montó un importante operativo logístico. En el lugar trabajaron de forma conjunta efectivos policiales de Tabossi y Estación Sosa, junto con personal municipal de ambas localidades.

Las tareas para despejar y limpiar la calzada se extendieron durante varias horas debido a las dimensiones del vehículo, finalizando las labores recién en horas de la tarde, momento en que el tránsito en la zona quedó totalmente normalizado. (Ahora)