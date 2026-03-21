Impactante vuelco de un camión en la autovía 14: el conductor se salvó y se encuentra en buen estado

Un fuerte siniestro vial se registró en las primeras horas de este sábado sobre Ruta 14, en jurisdicción de Concepción del Uruguay. Un camión de gran porte despistó y volcó luego de realizar una maniobra conocida como “efecto tijera”, quedando el acoplado y la cabina con daños materiales de consideración.

Según supo, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en el kilómetro 135. Personal de la Policía Caminera fue alertado de la situación y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia, ante la posibilidad de que el chofer hubiera quedado atrapado en la estructura del vehículo.

El operativo de rescate

Debido a la magnitud del vuelco, se dispuso el traslado de una unidad de rescate al lugar. Sin embargo, al arribar a la zona del siniestro, los rescatistas constataron que el conductor ya había logrado salir del habitáculo por sus propios medios.

Con el objetivo de asegurar la zona y colaborar con el damnificado, los efectivos accedieron al interior del camión por la parte superior para retirar documentación importante y verificar el estado general de la cabina.

Estado de salud

El chofer fue asistido en el lugar por el personal médico de Vida Salud Emergencias. Tras una evaluación rápida, los profesionales determinaron que el hombre presentaba únicamente escoriaciones leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Las causas que originaron la pérdida de control del transporte son actualmente materia de investigación por parte de las autoridades competentes. (Ahora)