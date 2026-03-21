Concepción del Uruguay: Secuestran plantas de marihuana tras allanamiento por robo de moto

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de este sábado, personal de la Sección Asuntos Judiciales de Jefatura Departamental Uruguay llevó a cabo un allanamiento en una vivienda situada en calle 9 de Julio al 2800, en relación a una causa por robo de motovehículo.

El procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de elementos vinculados al hecho y el hallazgo de estupefacientes.

Durante el operativo realizado alrededor de las 14:00 horas, los efectivos secuestraron diversas prendas de vestir, una lata de aerosol de pintura y cachas de motocicleta.

Sorpresivamente, en el lugar se constató la existencia de cuatro grandes plantas de marihuana, que arrojaron un pesaje total superior a los 2,885 kilogramos, motivando la intervención de la División Drogas Peligrosas.

Esta medida judicial es continuidad de las actuaciones iniciadas ayer viernes, cuando la policía logró recuperar una motocicleta Honda XLR 125 en Boulevard J.J. Bruno y Despertar del Obrero.

El rodado había sido denunciado como sustraído el día jueves. En el procedimiento de ayer, fue aprehendido un hombre de 27 años, quien intentó darse a la fuga antes de ser interceptado y quedar supeditado a la causa.

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