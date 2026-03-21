sábado 21 marzo 2026

Concepción del Uruguay: Recuperan otra moto que fuera denunciada como robada en las últimas horas

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento tras una investigación policial, efectivos del Comando Radioeléctrico lograron recuperar esta tarde una motocicleta que había sido denunciada como sustraída el día de ayer.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15:00 horas en inmediaciones de calle 35 del Oeste y L. López. Personal policial se encontraba realizando tareas de campo y en relación a una reciente sustracción de motovehículo, cuando obtuvieron información relevante.

Fruto de esas tareas, se pudo localizar la motocicleta marca Guerrero G100 Trip en inmediaciones al Bº 150 viviendas tras verificar los datos del rodado, se constató fehacientemente que poseía un pedido de secuestro vigente por un robo denunciado el día de ayer.

Se procedió al secuestro formal del vehículo, contando con la colaboración de personal de la Comisaría de la Minoridad y de la División Policía Científica para las pericias de rigor.

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