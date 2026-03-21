Concepción del Uruguay: Operativo de ablación de órganos en el Hospital Urquiza

Un equipo de médicos del CUCAIER, INCUCAI y profesionales llegados desde Córdoba, el Favaloro y del Hospital Italiano en aviones que aterrizaron en Concordia por cuestiones climatológicas y de pista, están trabajando este sábado en un nuevo operativo de ablación de órganos.

Los equipos médicos debieron transitar desde la Ciudad del Citros a Concepción del Uruguay por tierra, lo que demandó un operativo con participación de la policía de la Provincia.

Según se pudo saber, es un operativo multiorgánico comenzó en la mañana de ayer, con un paciente oriundo de Rosario del Tala de unos 38 años, quien sufrió un ACV hemorrágico.

Los médicos estaban procurando riñones, páncreas, corazón y corneas, que serán destinados a salvar vidas de importante cantidad de personas que están en lista de espera.

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