Autovía Artigas: Secuestran droga tras requisa en micro de larga distancia

En el marco de un operativo de control vehicular e identificación de personas, llevado a cabo hoy sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 139,5, personal policial logró el secuestro de estupefacientes dentro de un colectivo de larga distancia.

El procedimiento se inició alrededor de las 19:20, cuando efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Departamental Uruguay, en conjunto con personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y del Puesto Caminero Bella Vista, detuvieron la marcha de un ómnibus de la empresa Nuevo Expreso para su inspección.

Durante el control, intervino un can detector «Dibu» de narcóticos que marcó de manera positiva en una de las butacas del transporte. Ante esta situación, y con la presencia de testigos, los uniformados realizaron una requisa en el sector señalado, donde hallaron un recipiente oculto debajo del asiento.

Según se confirmó a Génesis24, en el interior del mismo se encontraron cogollos de cannabis, con un peso total de 157 gramos, además de un teléfono celular, elementos que fueron formalmente secuestrados.

El pasajero vinculado al hallazgo, un hombre de 41 años oriundo de Concordia, fue identificado y trasladado a la Jefatura Departamental Uruguay, quedando a disposición de la Justicia Federal, que deberá determinar su situación procesal.

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