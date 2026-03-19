Declaran de interés el Rally Entrerriano por su impacto social y económico

El diputado Gallay promovió una Declaración de Interés para reconocer el Torneo Anual 2026 de la categoría automovilística. El asesor deportivo del Auto Club de Concepción del Uruguay, Diego Neuherz, destacó en Radio Diputados que la iniciativa pone en valor una trayectoria de más de tres décadas que fomenta el deporte y el turismo en la provincia.

A través de una Declaración, el diputado provincial Silvio Gallay promovió que el Rally Entrerriano y su calendario 2026 reciban el reconocimiento de Interés por parte de la Cámara de Diputados. La propuesta pone en valor los 35 años de historia de esta disciplina en la región. En ese sentido, el asesor deportivo del Auto Club de Concepción del Uruguay (ACCU), Diego Neuherz, calificó la medida como un paso fundamental para fortalecer un certamen que ya cuenta con más de 280 competencias realizadas en 59 localidades.

Neuherz explicó que cada fecha moviliza a unas 400 personas —entre pilotos, mecánicos y equipos de prensa— que permanecen cuatro días en la ciudad anfitriona, generando beneficios económicos directos. «El automovilismo deportivo es una pequeña industria que, directa e indirectamente, le da trabajo a mucha gente», señaló el asesor. La Declaración legislativa destaca además el carácter federal de la disciplina y su capacidad para generar diálogo entre municipios, consolidándose como un verdadero patrimonio provincial que fomenta valores de esfuerzo y trabajo en equipo.

El calendario 2026 del ACCU inicia del 20 al 22 de marzo con el Rally Primero de Mayo-San Cipriano. La temporada recorrerá Crespo, Nogoyá, Puerto Yeruá, Hasenkamp, Gualeguay y Santa Anita, cerrando en noviembre en Pronunciamiento. Finalmente, Neuherz agradeció al diputado Gallay por el reconocimiento a esta histórica categoría provincial.

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