Presentaron el proyecto “Voces que salvan” sobre salud mental y prevención del suicidio

Estudiantes y docentes del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 de Villa Elisa se reunieron este jueves con el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, para exponer su propuesta legislativa que busca declarar la emergencia sanitaria en salud mental en Entre Ríos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a una delegación del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70, de la ciudad de Villa Elisa. Durante el encuentro, los alumnos Axel Benítez, Antonela Martínez y Ashley Viollaz, acompañados por las docentes asesoras Evangelina Bracco y Natalia Gorosito, presentaron los alcances de su trabajo titulado «Voces que salvan». La iniciativa, que fue incluida en el programa del Senado Juvenil entrerriano en 2025, propone la declaración de la emergencia sanitaria en salud mental por el término de 12 meses en todo el territorio provincial.

La propuesta surge a partir de una investigación realizada por un grupo de estudiantes de sexto año de la orientación Naturales, quienes analizaron los altos índices de suicidios en el departamento Colón y la provincia. Entre las conclusiones del proyecto, los autores destacan la necesidad de romper el silencio en torno a la problemática, fomentar la capacitación social para derribar mitos y garantizar un abordaje integral que permita detectar y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad psicológica.

Al finalizar la reunión, la docente Gorosito destacó la apertura institucional y la sensibilidad de la autoridad legislativa ante el planteo de los jóvenes. “Nos vamos emocionados; encontramos a una persona muy humana que nos sorprendió por su empatía. El encuentro superó nuestras expectativas. Podré transmitir a mis colegas y alumnos que es posible dialogar con representantes que se preocupan genuinamente por la sociedad”, manifestó la profesora.

Por su parte, Hein valoró el compromiso de la comunidad educativa y la profundidad del trabajo presentado por los estudiantes elisenses. “Es sumamente movilizador ver a jóvenes involucrados con tanta seriedad en una problemática que nos atraviesa como sociedad. Este proyecto aporta datos y propone soluciones concretas desde la empatía”, expresó el presidente. Asimismo, agregó que la temática ocupa prioritariamente a la gestión y preocupa de igual manera al gobernador Rogelio Frigerio. Por último, el presidente expresó que “las puertas de esta Casa están siempre abiertas para escuchar y dar cauce a iniciativas que buscan cuidar a los entrerrianos”.