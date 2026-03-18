Juntas de gobierno: a través de un proyecto, senadores del PJ piden respuestas al Ejecutivo

La iniciativa, que contó con el apoyo del bloque oficialista y fue aprobada en la sesión de este miércoles, surge ante “la crítica situación que atraviesan estas instituciones, que desde el inicio del ejercicio 2026 no han recibido las transferencias mensuales correspondientes en concepto de Aportes del Tesoro (AMNR), recursos fundamentales para su funcionamiento”, aseguraron.

“Las Juntas de Gobierno cumplen un rol esencial en las comunidades más pequeñas y alejadas, garantizando servicios básicos como el acceso al agua, la limpieza, el mantenimiento de caminos y la atención primaria. La falta total de estos fondos pone en riesgo la continuidad de estos servicios y expone a muchas localidades a una situación límite”, indicaron.

“El interior no puede quedar librado a su suerte. Estamos hablando de recursos mínimos que permiten sostener servicios esenciales y acompañar a nuestros vecinos en el día a día”, expresó el senador.

A través del proyecto, se solicita no sólo la inmediata normalización de los envíos de fondos, sino también “un informe detallado sobre los motivos de la interrupción, la metodología de cálculo actual y el monto total adeudado a cada Junta de Gobierno”.

El legislador victoriense remarcó que esta situación no responde a dificultades administrativas, “sino a decisiones que requieren una pronta respuesta política, y se destacó la necesidad de garantizar transparencia, equidad y un verdadero federalismo dentro de la provincia”.

Finalmente, instan al Poder Ejecutivo a actuar con celeridad para evitar la paralización de servicios esenciales en el interior entrerriano y asegurar el normal funcionamiento de las Juntas de Gobierno.