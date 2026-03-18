Concepción del Uruguay: Choque entre motos dejó un joven fracturado

Un accidente de tránsito se registró esta tarde en la intersección de las calles Allais y Dr. Lacava. Como consecuencia del siniestro, un joven de 20 años sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladado de urgencia al hospital local.

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:40 hs de este miércoles. Una motocicleta Honda Storm, conducida por un hombre de 64 años, circulaba por calle Lacava en sentido Norte a Sur. Al llegar a la intersección con calle Allais e intentar girar hacia el oeste, colisionó con otro motovehículo, una Motomel Skua, que transitaba por Lacava en sentido contrario (Sur-Norte).

Según se confirmó a Génesis24, el conductor de la Motomel Skua, identificado un joven de 20 años de edad, resultó gravemente herido. Personal del servicio de emergencias acudió al lugar y, tras brindarle las primeras atenciones, procedió a trasladarlo al nosocomio local. En el hospital, le diagnosticaron una fractura en su pierna derecha, lesión de carácter grave.

Por su parte, el hombre de 64 años, fue atendido en el lugar por el personal médico, sin que se reportaran heridas de consideración inicial.

En el lugar del accidente, intervino personal de la Comisaría Tercera y la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas y responsabilidades del siniestro vial.

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