El Indec publicó su informe sobre el mercado de trabajo: el desempleo aumentó en 2025 y cerró el año en 7,5%

Luego de haber mostrado leves variaciones oscilantes durante el año pasado y en un contexto complejo para parte de la actividad económica, el desempleo cerró 2025 en 7,5%, una diferencia de 1,1 punto porcentual (p.p.), respecto del 6,4% que había registrado en el último trimestre de 2024. También aumentó respecto del 6,6% que marcó en el período de tres meses previo.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su Informe sobre Mercado de trabajo. En ese documento también se indicó que la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, ascendió a 45%, apenas por debajo del 45,5% del trimestre anterior y del 45,7% con el que había terminado 2024.

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“Las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos [en la comparación interanual”. La tasa de desocupación registró una suba de 1,1 p.p. respecto al mismo trimestre del año anterior (es decir, de 6,4% a 7,5%), lo que indica una diferencia estadísticamente significativa”, se indicó en el informe oficial, publicó el diario La Nación.

En cuanto a la comparación inter trimestral, el Indec destacó: “Las tasas de actividad y de empleo no registraron cambios significativos mientras que la tasa de desocupación registró una suba estadísticamente significativa de 0,9 p.p. respecto al trimestre anterior, es decir, de 6,6% a 7,5%”.

Debe tenerse en cuenta que el relevamiento oficial del desempleo se realiza en 31 aglomerados urbanos, territorio en el que se registró 1 millón de desocupados en el cuarto trimestre. La tasa de desocupación está definida por las personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa (PEA).

Según la cantidad de población proyectada a todo el país (47,5 millones), el número de desempleados fue de 1.717.125. Se trata de 193.515 desocupados más que tres meses atrás.

Al hacer el análisis por regiones geográficas, se observa que la mayor tasa de desempleo se registra en Gran Buenos Aires, con 8,6%. Le siguen la región Pampeana, con 7,7%; Noreste, con 5,6%; Cuyo, con 4,9%; Patagonia, con 4,8%, y Noreste, con 4,2%.

Asimismo, el Indec refiere que la desocupación en las ciudades grandes casi duplica a la registrada en las más pequeñas. “Al considerar a la totalidad de los aglomerados de 500.000 y más habitantes, la tasa [de desempleo] es de 8%, mientras que, para los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, es de 4,7%”, se precisó.

Según analistas, aún en un contexto complicado para la actividad económica, que incluye cierre de empresas, el desempleo no se dispara debido a que muchas personas se vuelcan a lo que se conoce como “trabajo de aplicaciones”, como las de servicios de remises o delivery.

En efecto, en opinión de los especialistas, se observa una persistencia de la informalidad cuentapropista. En definitiva, sostienen, puede que la gente esté saliendo del desempleo –o evite caer en él–, pero gracias al autoempleo de subsistencia.

Quiénes son las personas más afectadas por el desempleo, según el INDEC

Dentro de la población de personas de 14 años en adelante, la desocupación fue de 9% para las mujeres y de 7% para los varones.

En tanto, las regiones que mostraron mayores cifras de desempleo fueron el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con 9,1% y 7,4% respectivamente. Al mismo tiempo, el informe destacó que el lugar con menor desocupación fue la Patagonia (4,9%).

El nivel educativo del 71,4% de las personas desocupadas llega hasta el secundario completo, mientras que un 28,6%, presenta nivel superior y universitario, completo o incompleto.