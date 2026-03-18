Robo en local comercial de Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, detuvieron al presunto autor del hecho

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una investigación por un ilícito ocurrido recientemente en un local comercial de la ciudad, personal de la División Investigaciones y Comisaria Segunda de la Departamental Uruguay llevaron a cabo un allanamiento esta tarde que arrojó resultado positivo, culminando con la detención del presunto autor del hecho.

El procedimiento policial comenzó alrededor de las 14:30 hs de este miércoles, en una vivienda situada en calle Enrique de Vedia al 70. La medida judicial fue expedida por el Juzgado de Garantías, por intermedio de la Fiscalía Auxiliar N° 4 de la Dra. Lara Plescia.

Al momento de irrumpir en el domicilio, los efectivos policiales procedieron a la detención de un sujeto de 35 años de edad. Tras ser notificado de la medida, el ciudadano fue trasladado y alojado en la Sección Alcaidía de la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la magistratura interviniente.

La causa judicial se inició a raíz de actuaciones iniciadas por personal de la Comisaría Segunda, tras un ilícito perpetrado un local comercial, ubicado en calle Galarza al 1600. La damnificada, reportó que, durante la noche, autores desconocidos rompieron un vidrio de la vidriera y sustrajeron prendas de vestir y diverso elementos.

La autoría del hecho pudo ser dilucidad gracias a las tareas de campo realizadas por el personal de la Comisaría Segunda, División Investigaciones y División Criminalística. Los efectivos recopilaron elementos que vincularon directamente al ahora detenido con el ilícito.

Comparte esto: Twitter

Facebook

