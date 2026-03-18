Frigerio y Hein participaron del Congreso de Alemanes del Volga

Durante la jornada, desarrollada este miércoles, se destacó la vigencia de la Ley Nº11.187, que protege los dialectos de la colectividad. El encuentro, declarado de interés por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, contó con la participación de su presidente, Gustavo Hein, quien integró un panel sobre la historia y cultura de esa comunidad

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, presidió el acto inaugural del Congreso «El futuro de los Alemanes del Volga en Argentina tras el reconocimiento de sus dialectos como patrimonio cultural inmaterial», realizado en Valle María. El encuentro se constituyó como un espacio de diálogo entre representantes institucionales, organizaciones y miembros de la comunidad para analizar los desafíos y perspectivas de esta herencia cultural, y contó con la presencia del intendente anfitrión, Mario Sokolovsky; el jefe del Departamento Cultural de la Embajada de Alemania en Buenos Aires, Thomas Konrad; y el comisionado del Gobierno Federal de Alemania, Bernd Fabritius, además de legisladores provinciales y autoridades municipales.

En el marco del encuentro, el gobernador Frigerio destacó el Congreso como una muestra de trabajo y progreso que los antepasados alemanes sembraron en la provincia. «Hablar de ese vínculo con Alemania es hablar de raíces para gran parte de los entrerrianos. La lengua es una forma de entender el mundo; preservarla es mantener vivo el germen de nuestro progreso», enfatizó el mandatario provincial. Por su parte, el titular del Departamento Cultural de la Embajada de Alemania en Buenos Aires, Thomas Konrad, celebró la oportunidad de tender puentes entre culturas: «La aprobación de la Ley Nº11.187 envió una señal fuerte en un momento adecuado; el mantenimiento de nuestras estrechas relaciones históricas cobra una importancia especial en tiempos de agitación política mundial», señaló el diplomático.

Asimismo, durante el coloquio se resaltó el marco legal que otorga la mencionada Ley Nº11.187, sancionada en 2025. Esta normativa, impulsada por la diputada Mariel Ávila —quien además participó como panelista—, declara como Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia a la variedad lingüística hablada en Entre Ríos, basada en los dialectos franco-renanos, hessianos y palatinos. El evento fue declarado de interés por la Cámara tras un proyecto presentado por la legisladora.

Al momento de su intervención, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, subrayó el compromiso de la gestión con la identidad de los pueblos. El legislador resaltó que la gestión se propone “reivindicar las raíces y el legado de los antepasados, al destacar valores como la cultura del trabajo, la educación, la rigurosidad y el orden”, al tiempo que enfatizó la responsabilidad como gobernantes de honrar el legado de los inmigrantes a través de acciones legislativas concretas.

Programa del Congreso

Bajo la moderación de la secretaria de la Asociación de Descendientes de Alemanes del Volga, Silvia Huber, se desarrolló el panel titulado «El futuro de los alemanes del Volga en la provincia de Entre Ríos tras la aprobación de la ley». El espacio contó con la participación del presidente de la Cámara, Gustavo Hein, y de la diputada Mariel Ávila. En esta instancia se analizó el impacto del marco legal y el trabajo legislativo que permitió traducir el reconocimiento cultural en una herramienta institucional que pone en valor la identidad de las comunidades en el territorio provincial.

Por otra parte, la agenda de actividades incluyó el panel sobre «Historia y cultura de los alemanes del Volga en Entre Ríos», integrado por el vicepresidente de la Fadadav, Leandro Hildt; el escritor Ignacio Getti; el pastor René Krüger; y el sociólogo Walter Lauphan. Finalmente, el cierre abordó el intercambio con Alemania, con las disertaciones de Bernd Fabritius; el intendente Mario Sokolovsky; el director de Riwwel gUG, Nikita Heidt; y la presidenta de la federación, Clelia Noemí Sturtz.