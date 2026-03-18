En lo que va del año se registra una muerte por día en las rutas entrerrianas

En los primeros 46 días de 2026, la provincia registró 45 víctimas fatales en siniestros viales. ACIVERJUS se reunirá con autoridades del Observatorio de Seguridad Vial para impulsar políticas de prevención.

La provincia de Entre Ríos enfrenta una alarmante crisis vial: en los primeros 46 días de 2026, se registraron 45 víctimas fatales en siniestros de tránsito, una cifra que equivale a prácticamente una muerte por día.

Ante este panorama, la Asociación Civil por la Verdad y Justicia (ACIVERJUS) concretó una reunión con la Directora del Observatorio de Seguridad Vial, Ana Elle. El encuentro se llevará a cabo el jueves 19 a las 10, en la planta baja de la Casa Gris.

Participarán también la directora de Asistencia a las Víctimas del Ministerio, Micaela Dome Schmidt, y referentes de la Dirección de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos (PER).

«45 muertos en menos de dos meses es un número tremendo. Pero se pueden hacer un montón de cosas», expresaron desde la Asociación, subrayando su disposición a continuar presionando por políticas públicas efectivas en materia de seguridad vial.

Si bien la reunión no se realizará directamente con el ministro Néstor Roncaglia, derivó el tema a las áreas específicas de seguridad vial. Desde ACIVERJUS, la instancia es valorada positivamente como un primer paso concreto para reactivar el trabajo conjunto.

Una agenda de propuestas concretas

La organización llevará a la mesa una serie de propuestas orientadas a fortalecer la educación y la prevención vial, considerada prácticamente «inexistente» en la gestión actual.

Entre las iniciativas se contempla trabajar con los organismos que registran y dan seguimiento a los siniestros para conformar estadísticas claras, los establecimientos de salud que atienden a las víctimas, los hospitales, y el desarrollo de campañas de concientización que alcancen a todos los medios de comunicación.

Desde ACIVERJUS remarcaron la importancia del formato presencial para este tipo de diálogos, destacando que en 2023 ya se habían reunido cara a cara con autoridades. La decisión de retomar ese camino busca, según la organización, darle mayor fuerza y visibilidad al reclamo.