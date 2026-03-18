Concepción del Uruguay: Detenido tras robarle pertenencias a una joven en la vía pública

Según se confirmó a Génesis24, en los primeros minutos de este miércoles, personal de la Comisaría Segunda logró la detención de un hombre de 30 años que había sustraído pertenencias a una joven que se encontraba en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:40 horas en la intersección de calles 9 de Julio y República del Líbano. Allí, una joven de 22 años se encontraba aguardando asistencia tras sufrir un percance mecánico con su motocicleta (rotura de neumático). En ese momento, un individuo que pasaba por el lugar le sustrae una bolsa con mercadería que colgaba del manillar del rodado, dándose inmediatamente a la fuga.

Afortunadamente, personal policial se encontraba realizando recorridas de prevención por la zona y fue informado por la damnificada, quien relató lo sucedido.

Con los datos aportados, los efectivos iniciaron una búsqueda inmediata, logrando localizar al sospechoso en calle Almafuerte, a pocos metros de Güemes.

Al momento de la interceptación, el sujeto tenía en su poder los elementos sustraídos, los cuales fueron reconocidos por la víctima.

Ante la evidencia, la Fiscalía Auxiliar en turno dispuso la detención formal del aprehendido y su posterior traslado a la Sección Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece alojado a disposición de la magistratura interviniente por Hurto en Flagrancia.

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