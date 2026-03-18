Anuncian un miércoles con nubosidad variable y máxima de 30°C en Entre Ríos

La nubosidad comenzará a disminuir hacia la tarde y la noche en la provincia. Anticipan que el fin de semana volverían las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que, tras las inestabilidades, este miércoles 18 de marzo se presenta inicialmente con nubosidad elevada y luego irá progresivamente disminuyendo hacia la tarde noche en Entre Ríos.

Las temperaturas mínimas descendieron y se registraron alrededor de 16 grados. En tanto, las máximas podrían elevarse hasta los 29 y 30 grados.

Por otro lado, el pronóstico extendido anticipa precipitaciones y tormentas a partir del viernes a la noche y durante la jornada del sábado.

Tiempo en Entre Ríos: miércoles 18 de marzo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 16 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. El día comienza mayormente nublado y continuará parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. Inicia mayormente nublado, de tarde seguirá parcialmente nublado y a la noche, algo nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 29 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día que comienza mayormente nublado y finalizará algo nublado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 29 grados de máxima, con cielo parcialmente y algo nublado. Ahora

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