Tiempo en Entre Ríos: emiten un alerta amarillo por tormentas para este martes

Después de un lunes con temperaturas que superaron los 30 grados, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas para este martes durante todo el día. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– auncia que toda la provincia se encuentra bajo alerta amarillo por tormentas de variada intensidad.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 22 grados de mínima y 28 grados de máxima. Para este martes, en la capital y departamentos aledaños se anuncian tormentas fuertes durante todo el día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 22 grados de mínima y 30 grados de máxima. En estas localidades se espera una jornada con tormentas de variada intensidad.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 21 grados de mínima y 28 grados de máxima. Allí se aguarda un martes con tormentas fuertes. Ahora

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