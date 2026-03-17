Autovía Artigas: Automóvil impactó contra barrera de contención en rotonda

Un siniestro vial se registró este domingo por la noche en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 130, donde un automóvil despistó luego de impactar contra una barrera de contención.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:40, cuando un hombre de 65 años conducía un vehículo marca Citroën C4 de color blanco en sentido norte–sur con destino a la provincia de Buenos Aires. Al llegar a la rotonda ubicada en el lugar, el conductor se habría visto sorprendido por la misma, lo que provocó que colisionara contra la barrera de contención y posteriormente se produjera el despiste.

Según se confirmó a Génesis24, en el rodado viajaba también una mujer de 70 años como acompañante. Tras el incidente, ambos manifestaron presentar dolencias, por lo qie se hizo presente una ambulancia de emergencias, determinando que no era necesario su traslado, siendo lesiones levisimas.

Según se informó, no hubo otros vehículos involucrados en el hecho y el tránsito en la zona continuó con normalidad, siendo asistido de manera preventiva por personal de seguridad vial apostado en el puesto Bella Vista.

Las actuaciones quedaron a cargo de personal policial de la jurisdicción.

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