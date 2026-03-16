Se desarrollaron las 6tas. Jornadas de Trauma en el Hospital Urquiza⁣

⁣Durante dos intensas jornadas, el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay fue sede de una capacitación clave sobre el abordaje del paciente traumatizado. ⁣

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El encuentro, que combinó instancias teóricas y prácticas, abarcó desde la atención inicial en urgencias hasta el manejo de cuadros clínicos de alta complejidad.⁣

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Organizadas por el Servicio de Cirugía del nosocomio, estas jornadas contaron con una amplia participación de médicos y enfermeros de diversos centros asistenciales.

El objetivo central fue fortalecer el trabajo interdisciplinario y garantizar la actualización permanente del personal que interviene en la atención de pacientes críticos, reafirmando el compromiso con la excelencia en la salud pública regional.

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