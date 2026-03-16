Se desarrollaron las 6tas. Jornadas de Trauma en el Hospital Urquiza⁣

Durante dos intensas jornadas, el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay fue sede de una capacitación clave sobre el abordaje del paciente traumatizado.
El encuentro, que combinó instancias teóricas y prácticas, abarcó desde la atención inicial en urgencias hasta el manejo de cuadros clínicos de alta complejidad.
Organizadas por el Servicio de Cirugía del nosocomio, estas jornadas contaron con una amplia participación de médicos y enfermeros de diversos centros asistenciales.
El objetivo central fue fortalecer el trabajo interdisciplinario y garantizar la actualización permanente del personal que interviene en la atención de pacientes críticos, reafirmando el compromiso con la excelencia en la salud pública regional.