Frigerio busca afianzar vínculos económicos y culturales con Alemania

El encuentro fue en el Salón de los Gobernadores con representantes del Comisionado del Gobierno Federal para Repatriadas y Minorías Nacionales, del Ministerio del Interior alemán, de la Embajada de Alemania en Buenos Aires y el municipio de Valle María. También estuvieron presentes autoridades e integrantes de la Federación de Asociaciones Argentino – Germanas, entre otras.

El gobernador aseguró que Entre Ríos tiene «mucho en común con Baviera, la región más importante de Alemania, y queremos construir lazos que sean permanentes entre las dos regiones. Tenemos mucha complementariedad en términos económicos y también culturales que podemos afianzar».

Mencionó que «en estos dos años hemos sentado las bases de un acuerdo de vinculación mucho más fuerte que el que había históricamente y creo que a partir de ahora esos vínculos tenemos que concretarlos en cuestiones más puntuales. Creo que esta reunión también tiene que ver con esa posibilidad», aseguró.

Comentó luego que «en Entre Ríos está una de las descendencias más importantes de Alemania en la Argentina y que ha sostenido esa cultura a lo largo del tiempo. Tenemos que trabajar en conjunto para fortalecer la posibilidad de enseñar alemán en las escuelas porque los idiomas muchas veces son los que más unen a los pueblos. Además de afianzar la cooperación con las universidades que es muy importantes. Nuestra provincia tiene un potencial enorme que requiere de inversiones y queremos mostrarle a Alemania para que elijan invertir más en nuestra provincia», remarcó.

Más adelante, Frigerio aseguró que «en Entre Ríos nos enorgullecemos de nuestra cultura del trabajo y parte de ella está vinculada con la impronta de Alemania. Argentina necesita volver a fortalecer esa cultura del trabajo, del mérito y del esfuerzo que, junto con el potencial natural que tenemos, puede generar el desarrollo que la Argentina necesita de cara al futuro».

«Entre Ríos es la cuna del federalismo y de la organización nacional. De alguna manera ese rol histórico se fue perdiendo y nosotros creemos que tenemos el potencial para recuperarlo», concluyó.

Beneficio

En tanto, el Comisionado del Gobierno Federal para Repatriadas y Minorías Nacionales, Bernd Fabritius, sostuvo que «Entre Ríos es una provincia de Argentina que se caracteriza por su densa población con raíces alemanes, sobre todo también de los alemanes del Volga. Ellas hacen un gran aporte a esta provincia y a toda la colectividad de los alemanes en Argentina».

Comentó que mañana asistirán a un congreso porque el dialecto de los alemanes del Volga ha sido declarado un patrimonio inmaterial cultural en la provincia de Entre Ríos. «Tengo la firme convicción que esto redundará en beneficio de la comunidad alemana en Argentina y en Entre Ríos», concluyó.

Patrimonio

Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, manifestó su satisfacción por el encuentro e indicó que «comienza una semana intensa para la colectividad de los alemanes del Volga, para Valle María principalmente, porque este miércoles tenemos un congreso en el que hablaremos de la lengua de los alemanes del Volga que fue declarado patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Entre Ríos».

En el encuentro también el estuvieron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; la secretaria de Desarrollo Emprendedor, Comercio y Minería, Noelia Zapata; el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza; y el director general de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi.