lunes 16 marzo 2026

Rubricaron un convenio para la terminación de 63 viviendas en Concepción del Uruguay

En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), firmó un convenio con la Municipalidad de Concepción del Uruguay para la terminación de 63 viviendas.

El acuerdo fue suscripto por el titular del organismo, Manuel Schönhals, y el intendente José Lauritto.

Schönhals señaló que «el gobernador Rogelio Frigerio nos pide estar en permanente contacto con los gobiernos locales, y eso es lo que venimos haciendo: trabajando junto a cada municipio para atender sus demandas y encontrar soluciones concretas a uno de los principales desafíos que tenemos, que es la demanda habitacional».

Luego indicó que «la terminación de estas viviendas significan una solución habitacional para 63 familias de esta ciudad y garantiza la continuidad de las obras, lo que moviliza las economías regionales y genera fuentes de trabajo de manera directa e indirecta».

Por su parte, el intendente  José Lauritto afirmó que «es una gran satisfacción  trabajar con el gobierno provincial  para poder terminar las  soluciones habitacionales a los vecinos de nuestra localidad, que tanto lo necesitan».

Participaron también del acto de firma el vocal del IAPV, José Artusi; la concejal, Karina Percara y el director de la Regional Centro Este del organismo, Gabriel Bochatay.

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