En la provincia, el maíz rinde 6.500 kilos por hectárea, de promedio

En la provincia de Entre Ríos, la superficie sembrada con maíz de primera en el ciclo 2025/26 fue de 532.850 hectáreas.

Hasta el momento, el avance de cosecha es del 83% del total del área implantada, lo que representa aproximadamente 442.000 hectáreas.

Según la Bolsa de Cereales, el rendimiento promedio provincial se ubica en 6.500 kg/ha. El sector Sur registra los valores más bajos, con un promedio cercano a 5.400 kg/ha, mientras que los rendimientos más elevados se observan en los sectores Norte y Oeste que oscilan entre 7.700 a 7.800 kg/ha.

A escala de lote, se reportan rendimientos que oscilan entre 4.000 kg/ha y 13.000 kg/ha, lo que refleja una elevada variabilidad productiva asociada principalmente a las condiciones ambientales y de manejo.

En función de los rendimientos actuales y considerando que aproximadamente 8.000 hectáreas se destinan al consumo animal directo (grano húmedo o silo), se proyecta una producción total cercana a 3.411.525 toneladas para la campaña en curso.