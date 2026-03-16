lunes 16 marzo 2026

En la provincia, el maíz rinde 6.500 kilos por hectárea, de promedio

En la provincia de Entre Ríos, la superficie sembrada con maíz de primera en el ciclo 2025/26 fue de 532.850 hectáreas.

Hasta el momento, el avance de cosecha es del 83% del total del área implantada, lo que representa aproximadamente 442.000 hectáreas.

Según la Bolsa de Cereales, el rendimiento promedio provincial se ubica en 6.500 kg/ha. El sector Sur registra los valores más bajos, con un promedio cercano a 5.400 kg/ha, mientras que los rendimientos más elevados se observan en los sectores Norte y Oeste que oscilan entre 7.700 a 7.800 kg/ha.

A escala de lote, se reportan rendimientos que oscilan entre 4.000 kg/ha y 13.000 kg/ha, lo que refleja una elevada variabilidad productiva asociada principalmente a las condiciones ambientales y de manejo.

En función de los rendimientos actuales y considerando que aproximadamente 8.000 hectáreas se destinan al consumo animal directo (grano húmedo o silo), se proyecta una producción total cercana a 3.411.525 toneladas para la campaña en curso.

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