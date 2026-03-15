Dpto. Uruguay: Detuvieron a sujeto que amenazó con un machete a la policía y le secuestraron estupefacientes

En un violento episodio registrado este mediodía, personal de la Comisaría Basavilbaso aprehendió a un individuo de 38 años que, tras una disputa doméstica, atacó a los uniformados y fue hallado en posesión de una importante cantidad de sustancias prohibidas.

Según se confirmó a Génesis24, el hecho se desencadenó alrededor de las 12:00 horas en una vivienda situada en la intersección de calles 2 del Este y Alberdi, de Basavilbaso. Tras un llamado vecinal que alertaba sobre una fuerte discusión de pareja, los efectivos arribaron al lugar para entrevistar a una mujer presente en la finca.

En ese momento, un hombre de 38 años salió de una habitación insultando al personal policial. La situación escaló cuando el sujeto tomó un machete e intentó agredir a los uniformados. Tras un breve forcejeo, la policía logró reducirlo y detenerlo utilizando la fuerza mínima necesaria.

Al realizar la requisa de los efectos personales del detenido, los agentes encontraron dentro de su mochila: Cocaína: Dos envoltorios que arrojaron un pesaje de 55.4 gramos y 38.3 gramos respectivamente. Marihuana: Un envoltorio con flores con un peso de 6.2 gramos. Elementos de precisión: Una balanza digital. Munición: Seis balas calibre 9 mm. Dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Asimismo, se procedió al secuestro de un machete con vaina, una carabina de aire comprimido y una pistola a gas, elementos que fueron entregados en el lugar.

Dada la naturaleza del hallazgo, se dio intervención inmediata a las divisiones de Toxicología y Policía Científica. Las autoridades judiciales, bajo las directivas de las Dra. Lara Plescia y Dra. Maria Occhi, dispusieron que el masculino fuera trasladado a la Jefatura Departamental para su identificación y posterior alojamiento en la Alcaidía.

Por su parte, la mujer involucrada en el incidente fue asistida y trasladada al hospital local debido al estado de alteración sufrido durante el conflicto.

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