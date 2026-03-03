En solo un mes hubo más despidos que en todo 2025 en el comercio de ciudad entrerriana

Simonetti advirtió que en enero de 2026 se registraron 211 bajas laborales en el sector mercantil de Concordia y el departamento, una cifra que supera ampliamente las 86 desvinculaciones contabilizadas durante todo el 2025.

De acuerdo a los datos aportados por el dirigente sindical, las bajas corresponden a trabajadores registrados y surgen del sistema de fiscalización que utiliza el gremio, donde se cargan tanto altas como bajas formales.

Al comparar con el año anterior, detalló que durante 2025 las bajas fueron irregulares mes a mes —4, 15, 35, 30, 32 y 24 en los primeros meses— lo que totalizó 86 desvinculaciones en todo el período. “Pasando en limpio, solo en enero hubo más del doble que todos los despidos del 2025”, remarcó.

Febrero profundizó la tendencia

La situación no se detuvo allí. En febrero se sumaron otras 75 bajas, por lo que en apenas dos meses de 2026 ya se contabilizan 286 trabajadores fuera del sistema formal en el sector mercantil.

En contrapartida, las altas registradas son considerablemente menores. Según explicó Simonetti, el mes con mayor cantidad de incorporaciones alcanzó apenas 44 trabajadores, mientras que en otros períodos se registraron 12 o 14 ingresos. “Solo enero y febrero ya superan en más de 200 bajas los resultados del 2025 completo”, insistió, publicó Diario Río Uruguay.

Cambio de condiciones laborales y temor por nuevas medidas

El secretario general sostuvo que, además de los despidos formales, existen situaciones en las que empleadores proponen a los trabajadores continuar bajo otras condiciones, sin relación laboral registrada.

“Muchos dicen que es difícil sostener un empleado y ofrecen seguir, pero bajo otra modalidad que no es la que corresponde por ley”, afirmó.

En ese contexto, expresó preocupación por la eventual implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAD), al considerar que podría acelerar las desvinculaciones.

Nuevas leyes

“Si con la legislación anterior ya estamos viendo 286 bajas en dos meses, imaginate si se pone en práctica el FAD, que exime al empleador de sacar recursos propios para despedir. Creemos que puede acelerarse aún más el proceso”, advirtió.

Simonetti aclaró que parte de las desvinculaciones se resuelven mediante acuerdos y que muchos trabajadores acceden al seguro de desempleo, que puede extenderse hasta dos años, lo que también influye en las negociaciones.

Finalmente, sostuvo que el panorama genera incertidumbre de cara al resto del año. “No es un deseo nuestro, es la realidad que estamos viviendo”, concluyó. (APF)