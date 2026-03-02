lunes 2 marzo 2026

Paro docente en Entre Ríos: el nivel de acatamiento fue inferior al 50%, según datos oficiales

El paro docente convocado para este lunes en la provincia de Entre Ríos registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según los datos oficiales difundidos por el Consejo General de Educación (CGE).

El paro docente convocado para este lunes en la provincia de Entre Ríos registró un nivel de acatamiento inferior al 50 por ciento, según los datos oficiales difundidos por el Consejo General de Educación (CGE).

La información surge del relevamiento de presentismo docente realizado por el Consejo General de Educación (CGE), a partir del monitoreo efectuado en los distintos establecimientos educativos de la provincia. El número más bajo se vio en Diamante con un acatamiento del 37 por ciento mientras que en escuelas de Paraná, no superó el 40 por ciento.

De acuerdo a ese informe, más de la mitad de los docentes concurrió a sus lugares de trabajo, garantizando el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991