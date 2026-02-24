Concepción del Uruguay: Detenido tras violar una perimetral y saltar un muro para intentar escapar

Según se confirmó a Génesis24, un hombre de 32 años fue capturado anoche en el Barrio 134 Viviendas tras una rápida respuesta policial activada por un botón antipánico.

Cerca de las 23:00 horas de este lunes, el Barrio 134 Viviendas se vio interrumpido por un operativo de la Comisaría Primera. La alarma se encendió cuando una ciudadana de 31 años de edad activó su dispositivo de emergencia ante la presencia de quien no debía estar allí.

El aprehendido, de 32 años de edad, se presentó en el domicilio de calle Misiones al 500, propiedad de su ex pareja. Sobre este pesaban medidas restrictivas vigentes que le prohibían cualquier tipo de acercamiento; sin embargo, el hombre ingresó a la vivienda con intenciones de hostigar a la denunciante.

Al llegar la patrulla, los efectivos sorprendieron al sujeto en pleno intento de escape, trepado a un muro perimetral de la propiedad. La agilidad no le alcanzó para evadir a la justicia y fue interceptado de inmediato.

La Fiscal Auxiliar Dra. Lucía Bourlot fue informada del suceso y no dudó en las directivas: dispuso el traslado inmediato del masculino a la dependencia policial en calidad de detenido. Se le imputa el delito de «Desobediencia judicial en flagrancia».

Comparte esto: Twitter

Facebook

