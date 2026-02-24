martes 24 febrero 2026

Ruta 23: Motociclista falleció tras chocar contra un perro y caer

El accidente ocurrió este lunes por la noche en la Ruta Provincial Nº23, en inmediaciones a Colonia Hocker, departamento Colón. El motociclista chocó contra el perro y sufrió severas heridas que le provocaron la muerte.

Un fatal accidente de tránsito ocurrió este lunes por la noche en la Ruta Provincial Nº23, en inmediaciones a Colonia Hocker, departamento Colón.

Según se informó, un hombre que circulaba por el lugar en su moto Motomel Skua 150cc, chocó contra un perro, cayó al asfalto y sufrió severas heridas.

Fue trasladado de urgencia al hospital de Villa Elisa, donde pese a los esfuerzos del personal médico para estabilizarlo, falleció a los pocos minutos.

Si bien hasta el momento no se confirmó su identidad, se supo que el motociclista tenía 41 años y era oriundo de Chajarí.

