Temporal trágico en Entre Ríos: Hallaron un cuerpo e investigan si se trata de Kiara, la niña desaparecida

Un cuerpo fue hallado este sábado en la zona del Thompson y ahora se trabaja para confirmar si se trata de Kiara, la niña de 10 años que era intensamente buscada tras ser arrastrada por la corriente del arroyo.
El hallazgo de un cuerpo en el marco de la búsqueda de Kiara en Paraná generó conmoción este sábado, mientras se avanza en las pericias para determinar si corresponde a la niña de 10 años que era intensamente buscada desde el jueves, cuando fue arrastrada por la crecida durante el feroz temporal.
El descubrimiento se produjo en la zona del Thompson, donde se habían intensificado los rastrillajes en las últimas horas. Personal de la Policía de Entre Ríos preservó el lugar a la espera de las actuaciones judiciales y el trabajo de Policía Científica.
La búsqueda se desarrolló en la ciudad de Paraná, especialmente a lo largo del Arroyo Colorado, donde el jueves por la madrugada la vivienda familiar colapsó por la crecida y la menor fue arrastrada por la corriente.
Desde el inicio del operativo participaron más de 200 personas entre efectivos policiales, bomberos, personal de Defensa Civil, Prefectura y voluntarios. Se utilizaron embarcaciones, drones y un helicóptero que sobrevoló distintos tramos del cauce para ampliar el radio de búsqueda.
El jefe de la Policía de Entre Ríos había indicado que se trabajaba “con todos los recursos disponibles, por agua, por tierra y por aire”, mientras que el coordinador de Protección Civil, Lucas García, confirmó la llegada de rescatistas especializados de otras provincias para reforzar las tareas en el denominado “punto cero”.
En los días previos se habían encontrado pertenencias y restos de la vivienda, lo que permitió reconstruir el posible trayecto que habría seguido la corriente tras el derrumbe.
Pericias para confirmar la identidad
El hallazgo del cuerpo se produjo aguas abajo del punto de arrastre inicial, en un sector donde confluyen corrientes derivadas del arroyo hacia el río. Inmediatamente se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el traslado para la realización de las pericias correspondientes.
Fuentes oficiales señalaron que se trabaja en la identificación formal para establecer si se trata de Kiara. Las autoridades pidieron prudencia hasta contar con los resultados definitivos.
La noticia generó profunda expectativa y angustia en la comunidad, que desde el jueves seguía minuto a minuto el desarrollo del operativo tras el temporal que dejó graves consecuencias en la capital entrerriana.
El temporal que desató la tragedia
La casa de la familia no resistió la presión de la corriente. En cuestión de segundos, el agua irrumpió con una fuerza devastadora. El cuerpo de la madre de la niña, Patricia Mena, fue hallado a pocos metros en el lugar en horas de la tarde de jueves, se estima que la pequeña fue arrastrada por el torrente, ante la desesperación de quienes intentaron auxiliarla. (Elonce)