Temporal trágico en Entre Ríos: «No hay palabras para tanto dolor», dijeron familiares de la pequeña Kiara

El hallazgo del cuerpo de Kiara en Paraná fue confirmado este sábado por la mañana y sumió en el luto a toda la ciudad. La niña de 10 años había sido arrastrada por la corriente durante la madrugada del jueves, cuando el desborde del Arroyo Colorado provocó el derrumbe de su vivienda en medio del feroz temporal.

El cuerpo fue localizado alrededor de las 9:40 en la desembocadura del arroyo, en la zona del Thompson, tras tres días de búsqueda encabezada por la Policía de Entre Ríos junto a bomberos, rescatistas, guardavidas y personal municipal.

La tragedia ocurrió en la ciudad de Paraná, en el denominado “punto cero”, sobre calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, donde la vivienda familiar no resistió la fuerza del agua.

“Estamos realmente destrozados”

Tras conocerse la confirmación, una tía de Kiara, Carolina, habló con profunda emoción. “Como verán, estamos realmente destrozados. Yo soy la hermana mayor del papá de Kiara, estamos tratando de sostener a nuestros hermanos. Tenemos que ser fuertes por ellos y por mi papá, que tiene una discapacidad”, expresó.

“No hay palabras para tanto dolor”, dijeron familiares de Kiara

En medio del dolor, también agradeció el acompañamiento recibido durante los días de búsqueda. “Queremos agradecer a todos, especialmente a los vecinos que estuvieron desde el primer momento. También a la Policía, al jefe que nos brindó todo el apoyo. A todos los que colaboraron, gracias de corazón”, manifestó.

Convocatoria a misa y despedida

La familia convocó a una misa en memoria de Kiara que se realizará este sábado a las 18 en el barrio, tal como lo habían solicitado los vecinos. “Hoy a las seis de la tarde va a haber una misa acá. Están todos invitados a acercarse con una velita para acompañarnos”, señaló.

En el lugar donde se encontraba la vivienda, los vecinos colocaron una imagen de la Virgen María como símbolo de fe y despedida. “Nuestra madre María fue la que buscó a su hija”, expresó la tía, en referencia al sentimiento que atravesó a la familia durante los días de búsqueda.

Posteriormente, el velatorio se realizará en Orfisa, en calle Carbó. Al momento del testimonio aún no se había confirmado el horario exacto.

Una ciudad que acompaña

La tragedia dejó una familia devastada y una comunidad movilizada. Durante tres días, la búsqueda mantuvo en vilo a la capital entrerriana, que acompañó con cadenas de oración, mensajes de apoyo y gestos solidarios.

El temporal que azotó la ciudad provocó anegamientos y el desborde del arroyo, dejando graves consecuencias. En ese contexto, la vivienda colapsó y la niña fue arrastrada por la corriente.

Ahora, con el hallazgo confirmado, el dolor se transforma en despedida. “No hay palabras para tanto dolor”, repitieron sus familiares, reflejando el sentimiento de una ciudad que aún intenta asimilar lo ocurrido. (Elonce)