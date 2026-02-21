El Puerto de Concepción del Uruguay abre convocatoria a presentación de Proyectos de Inversión para poner en valor el paseo de la Vieja Aduana y el Muelle de Alto Nivel

Impulsada por el Puerto de Concepción del Uruguay, y acompañada por la Municipalidad de la ciudad, se lanzó la convocatoria a inversiones para poner en valor la zona norte del puerto, el histórico edificio de la Vieja Aduana, el Muelle de Paseo en el Alto Nivel, el Muelle N°1, desde donde se embarcan los catamaranes de paseo por las islas.

El proceso ha previsto el lanzamiento de la convocatoria para la última semana del mes de febrero de 2026, y un plazo de 30 días corridos para la recepción de las propuestas.

El plan lo lleva adelante el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), en articulación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través del programa RIL (Red de Innovación Local-Ciudades de la Biodiversidad).

El objetivo es avanzar en una nueva etapa de revalorización del patrimonio portuario y urbano, con la convocatoria a un llamado abierto a inversiones públicas, privadas o mixtas destinado al desarrollo de proyectos turísticos, gastronómicos y recreativos en sectores estratégicos del predio portuario.

La iniciativa comprende el Edificio de la Vieja Aduana, el Puente Paseo del Puerto (Muelle de Alto Nivel) y el Muelle Nro. 1, incluyendo la plazoleta Mariano López, espacios emblemáticos inaugurados a comienzos del siglo XX y de alto valor histórico, arquitectónico y ciudadano.

La iniciativa tiene como objetivo recuperar espacios de alto valor histórico, urbano y ciudadano, promoviendo proyectos integrales en convivencia con las actividades de exportación y bajo criterios de sustentabilidad, accesibilidad y preservación patrimonial.

Revalorización y modernización.

El llamado se enmarca en una estrategia de integración puerto–ciudad, orientada a fortalecer el vínculo entre el sistema portuario, el espacio público y el desarrollo local.

Desde el EAPCU destacaron que el procedimiento aprobado garantiza transparencia, libre concurrencia y reglas claras, y constituye una etapa precontractual que permitirá evaluar proyectos innovadores, viables y alineados con el interés público, con participación de áreas técnicas del puerto y del municipio en el proceso de evaluación.

La convocatoria se inscribe en las políticas provinciales de promoción de inversiones, valorización del patrimonio y desarrollo territorial, consolidando al Puerto de Concepción del Uruguay como un nodo logístico, productivo y urbano estratégico para la región.

Presentación y evaluación de propuestas

Las propuestas deberán presentarse en el marco del llamado abierto a inversiones impulsado por el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (EAPCU), conforme al procedimiento aprobado y a la normativa vigente del sistema portuario provincial.

Las resoluciones para la convocatoria, los anexos para el llamado abierto a inversiones y las especificaciones técnicas para la presentación de propuestas, se encuentran disponibles en el sitio web del puerto de Concepción del Uruguay (www.puertocdelu.com.ar)

Las iniciativas podrán ser presentadas en sobre cerrado, de manera personal, hasta el viernes 30 de marzo de 2026 a las 12 hs, en la sede del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay (Av. Paysandú Nº 274).

