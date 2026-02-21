Concepción del Uruguay: Más de 200 multas y 117 vehículos retenidos en lo que va del año

La División Tránsito, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, informó que desde el 1 de enero hasta lo que va de febrero, se retuvieron 117 vehículos entre autos y motos por diversas faltas a la normativa vigente y se labraron 218 actas de constatación, conocidas como multas. Entre las causas más frecuentes se encuentran licencias de conducir vencidas, falta de seguro obligatorio, vehículos mal estacionados, entre otras.

Desde el área precisaron que fueron secuestradas 106 motocicletas y 11 automóviles, principalmente por circular sin licencia, con documentación vencida, sin seguro o con escapes modificados no originales que generan ruidos molestos. En cuanto a las multas, 145 corresponden a motos y 73 a autos.

Los procedimientos se realizaron de manera conjunta con la Policía de Entre Ríos, en el marco de operativos de prevención y ordenamiento urbano desplegados en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, destacaron que cada acta labrada es remitida a la Fiscalía Administrativa y al Juzgado de Faltas, organismos encargados de determinar las sanciones correspondientes, que pueden ser pecuniarias o administrativas e incluir la retención de la licencia de conducir o incluso la inhabilitación del vehículo, según la gravedad de la infracción.

Finalmente, remarcaron que estos operativos buscan dar respuesta a la creciente preocupación de vecinos respecto a las caravanas de motos y la percepción de falta de controles en distintos puntos de la ciudad.

Escapes y ruidos molestos

Los ruidos molestos, la contaminación sonora y la contaminación de gases tóxicos que emanan de las motos que poseen caños de escapes modificados, son los principales motivos de malestar de los vecinos que sufren el daño ambiental y acústico y reclaman la necesidad e importancia de aportar una solución a esta problemática.

En lo que respecta a los ruidos molestos provocados por los escapes, cabe recordar que en la ciudad rige la Ordenanza 11578 que señala “Prohíbase producir, causar, estimular o provocar ruidos molestos, cualquiera sea su origen, cuando por razones de la hora y lugar o por su calidad o grado de intensidad, se perturbe o pueda perturbar la tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza”.

La Ordenanza rige para los ruidos molestos producidos en la vía pública, plazas, parques, salas de espectáculos, centros de reunión y en todos los demás lugares en que se desarrollan actividades públicas o privadas.

