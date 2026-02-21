Entre Ríos analizó el esquema de vacunación contra aftosa y su impacto en la sanidad animal

En una asamblea de productores realizada el 19 de febrero en la sede de la Cooperativa El Pronunciamiento, en Basavilbaso, representantes ganaderos de todos los departamentos entrerrianos analizaron las recientes modificaciones dispuestas por el Senasa al esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y evaluaron su posible impacto en la sanidad animal provincial.

En una asamblea de productores realizada el 19 de febrero en la sede de la Cooperativa El Pronunciamiento, en Basavilbaso, representantes ganaderos de todos los departamentos entrerrianos analizaron las recientes modificaciones dispuestas por el Senasa al esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y evaluaron su posible impacto en la sanidad animal provincial.

Durante el encuentro, se expresaron inquietudes vinculadas a la implementación del nuevo calendario y a los cambios en las categorías alcanzadas por la segunda campaña anual.

El presidente de la Fundación de Lucha Contra la Fiebre Aftosa (Fucofa), Matías Martiarena, señaló que “la Argentina ha construido durante décadas un estatus sanitario reconocido internacionalmente, producto de un trabajo articulado entre el sector público y privado, a través de más de 270 entes sanitarios en todo el país”.

En ese sentido, sostuvo que “cada decisión que involucre el esquema de vacunación debe evaluarse con extrema responsabilidad, teniendo en cuenta la experiencia acumulada y las curvas inmunológicas que respaldan el sistema vigente”. Y agregó: “Entendemos la lógica de revisar categorías de mayor edad, pero nos preocupa especialmente la modificación en las fechas, ya que podría generarse un período prolongado sin cobertura para parte de la hacienda nacida en Entre Ríos, lo que incrementa el riesgo sanitario”.

De acuerdo con la normativa vigente, la segunda campaña anual —históricamente realizada en octubre— pasará a ejecutarse en junio y estará dirigida exclusivamente a terneros y terneras con dosis de refuerzo, dejando de incluir a vaquillonas, novillos, novillitos y toritos.

Desde Fucofa remarcaron que el sistema actual ha permitido sostener mercados internacionales y brindar previsibilidad a los productores, en el marco de un modelo de gestión público-privado que posiciona a la Argentina entre los países con mejores estándares sanitarios del mundo.

En el mismo ámbito, la asamblea aprobó el presupuesto anual de la Fundación y definió que la primera campaña de vacunación comenzará el 1° de marzo. El costo de la dosis contra la fiebre aftosa será de 3.100 pesos aplicada, mientras que la vacunación contra la brucelosis tendrá un valor de 1.300 pesos por dosis.

Asimismo, se destacó el espíritu solidario que caracteriza al sistema sanitario entrerriano, donde el compromiso colectivo de productores y entidades ha sido clave para sostener un esquema que garantiza protección sanitaria, estabilidad productiva y acceso a los mercados.

Comparte esto: Twitter

Facebook

