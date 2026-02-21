Colón: Encontraron el cadáver de un hombre en un camino costero

Una persona fue encontrada sin vida este viernes alrededor de las 15.30 en el camino costero sur de Colón, cerca del denominado Puente Rosa.

Hasta allí había llegado la guardia de Inspección Municipal, debido a que se encontraba acampando en un lugar no habilitado. Luego de reiterados llamados sin respuesta, solicitaron la presencia de efectivos policiales, quienes al abrir la carpa llevaron a cabo el hallazgo.

Según las primeras pericias forenses, el hombre –de 43 años de edad y oriundo de Mar del Plata- llevaba fallecido varias horas, probablemente desde la noche. No había indicios de violencia, por lo que se trataría de muerte natural. En el lugar se encontraron sus pertenencias; entre ellas, teléfono, dinero y documentación.

Trabajó la fiscal Micaela Di Pretoro y personal de la División Criminalística de Policía Departamental Colón.

El Entre Ríos